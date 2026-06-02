Claudio Rodríguez: “Sudamérica no llega como favorita al Mundial”

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el entrenador y exfutbolista argentino Claudio Rodríguez analizó el panorama de las selecciones candidatas al título y consideró que los equipos europeos parten con ventaja sobre los representantes sudamericanos.

Durante una entrevista en el programa El Mañanero de Red Uno, Rodríguez señaló que la principal favorita para quedarse con la Copa del Mundo es España, selección que llega respaldada por una generación joven y consolidada que viene trabajando desde hace varios años. Diversos análisis internacionales también sitúan a España entre las máximas candidatas al título, junto a Francia e Inglaterra.

“España es la gran candidata a ganar el Mundial. Los sudamericanos no estamos en el nivel de los equipos europeos. Francia, España e Inglaterra están dos escalones por encima de nosotros”, sostuvo el argentino, quien además destacó que la selección ibérica cuenta con una base de futbolistas jóvenes que llega en plena madurez competitiva.

Respecto a Argentina, actual campeona del mundo, Rodríguez considera que no aparece entre las máximas favoritas debido a las bajas por lesión que afectan a varias de sus principales figuras. Según explicó, las ausencias de jugadores importantes reducen el potencial del equipo albiceleste de cara al torneo.

El entrenador también mencionó a Portugal entre los candidatos a pelear por el título y aseguró que Francia mantiene una ventaja importante gracias a la presencia de futbolistas que compiten al máximo nivel europeo. Los franceses llegan al certamen con una plantilla repleta de figuras y son considerados por especialistas como uno de los principales aspirantes al campeonato.

Sobre Brasil, Rodríguez fue más crítico y afirmó que el fútbol brasileño atraviesa uno de sus momentos más complicados en los últimos años. A su juicio, la pérdida de protagonismo de sus clubes en competiciones internacionales ha impactado en el desarrollo y la jerarquía de los futbolistas que integran la selección.

Claudio Rodríguez desarrolla actualmente un proyecto de formación deportiva en el municipio cruceño de Cotoca, donde dirige una escuela de fútbol para jóvenes talentos. Desde allí sigue de cerca la actualidad internacional y se prepara para disfrutar de una Copa del Mundo que promete reunir a varias de las selecciones más poderosas del planeta.

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