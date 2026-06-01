Los dobles de Ronaldinho, Ronaldo y Vinícius se roban las miradas en amistoso de Brasil

Una curiosa escena se robó parte de la atención durante el amistoso internacional entre Brasil y Panamá. En plena transmisión oficial del encuentro, las cámaras enfocaron las tribunas del estadio y mostraron a tres espectadores muy particulares: los dobles de Ronaldinho, Ronaldo y Vinícius Jr.

La aparición de los imitadores generó sorpresa entre los asistentes y también entre quienes seguían el partido por televisión, ya que por algunos segundos parecían ser las verdaderas estrellas del fútbol brasileño disfrutando del espectáculo desde las gradas.

Mientras tanto, dentro del campo de juego, la selección brasileña impuso su jerarquía y se quedó con una contundente victoria por 6-2 frente al combinado panameño, en un encuentro que sirvió como preparación para la próxima Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Brasil continuará con su puesta a punto este sábado, cuando enfrente a Egipto en otro compromiso amistoso antes de encarar el Mundial 2026 que se disputará en Norteamérica.

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