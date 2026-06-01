México presentó su lista mundialista con la emotiva voz del Chavo del 8

La selección de México eligió una forma muy especial para anunciar a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa del Mundo 2026. A través de un video cargado de simbolismo y referencias culturales, la Federación Mexicana de Fútbol presentó la nómina definitiva con una recreación digital de la voz de Roberto Gómez Bolaños, el célebre "Chespirito".

La producción audiovisual fue más allá de la simple presentación de los convocados elegidos por el director técnico Javier Aguirre. La narración recorrió distintos elementos de la identidad mexicana y destacó el sentimiento de orgullo nacional que acompaña al equipo en su camino hacia el Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Uno de los momentos más emotivos del video fue la aparición de personajes emblemáticos creados por Chespirito. Imágenes de Don Ramón, la Chilindrina, Doña Florinda, el Profesor Jirafales y otros integrantes de El Chavo del 8 acompañaron el mensaje, evocando recuerdos que han marcado a generaciones en toda Latinoamérica.

La utilización de la voz de Roberto Gómez Bolaños fue posible gracias a una recreación digital autorizada por su familia. La iniciativa tuvo una gran repercusión entre los aficionados mexicanos, quienes rápidamente reconocieron el inconfundible tono del actor, comediante y guionista que también dio vida a personajes como el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, el Chómpiras y Chanfle.

Tras la publicación del video, Roberto Gómez Fernández, hijo del artista, expresó su satisfacción por formar parte del proyecto. A través de sus redes sociales señaló que se sentía honrado de colaborar con la Federación Mexicana de Fútbol y recordó la profunda pasión que su padre sentía por este deporte. Además, aseguró que, de haber tenido la oportunidad, Chespirito habría aceptado con orgullo la posibilidad de anunciar a los jugadores que defenderán los colores de México en la máxima cita del fútbol mundial.

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