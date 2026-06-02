¿Clásico paceño en Santa Cruz? Así queda el torneo boliviano con fechas postergadas por bloqueos

La incertidumbre continúa apoderándose del fútbol boliviano. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió reprogramar las fechas 11, 12 y 13 del campeonato de la División Profesional debido a la persistencia de los conflictos sociales y los bloqueos que afectan distintas regiones del país.

La medida altera significativamente el calendario del torneo y genera preocupación entre clubes, jugadores e hinchas, que ven cómo el desarrollo normal del campeonato vuelve a verse afectado.

Según la nueva planificación, la fecha 11 se disputará entre el 12 y 14 de junio, mientras que la fecha 12 fue trasladada para desarrollarse entre el 19 y 21 del mismo mes. Por su parte, la fecha 13 se jugará entre el 11 y 14 de julio.

UN CLÁSICO PACEÑO QUE PODRÍA HACER HISTORIA

Pero la noticia que más expectativa genera tiene como protagonistas a Bolívar y The Strongest.

El presidente atigrado, Daniel Terrazas, anunció que solicitarán formalmente a la FBF que el clásico paceño pendiente por la fecha 10 se juegue en Santa Cruz o Cochabamba, debido a las dificultades que atraviesa la sede de gobierno.

"Vamos a solicitar a la Federación que considere que el clásico con Bolívar se juegue este fin de semana en Cochabamba o Santa Cruz, aunque nos inclinamos por Santa Cruz", afirmó el dirigente.

De concretarse la propuesta, sería la primera vez que el clásico paceño se dispute oficialmente fuera del departamento de La Paz, un hecho sin precedentes en la historia del fútbol boliviano.

LOS BLOQUEOS AFECTAN AL ESPECTÁCULO

El partido entre Bolívar y The Strongest estaba previsto para el pasado domingo, pero fue suspendido debido a problemas logísticos.

La empresa encargada de la transmisión televisiva y del sistema VAR no pudo trasladar sus equipos desde El Alto hasta La Paz debido a los bloqueos y a las dificultades de seguridad existentes en las vías.

La situación no solo afecta la organización de los encuentros, sino también la planificación deportiva de los clubes.

"Tenemos una seguidilla de partidos y necesitamos competir. Los bloqueos generan pérdida de ritmo futbolístico y también importantes perjuicios económicos", explicó Terrazas.

PREOCUPACIÓN EN LOS CLUBES

Hasta el momento, el campeonato nacional acumula diez fechas disputadas, aunque varios compromisos continúan pendientes de reprogramación.

The Strongest tiene tres partidos suspendidos por jugar, mientras que Bolívar debe completar dos encuentros pendientes.

Desde la FBF reconocen que la situación se ha vuelto cada vez más complicada.

"Esto perjudica demasiado al fútbol. Hay mucha preocupación e impotencia en los clubes porque los equipos entrenan, pero no pueden competir", afirmó el vicepresidente de la Federación, Edwin Callapino.

Mientras los conflictos continúan y el calendario se ajusta sobre la marcha, miles de aficionados permanecen atentos a una decisión que podría marcar un hecho histórico: ver el clásico paceño disputarse lejos de La Paz por primera vez.

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