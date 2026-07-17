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Argentinos agotan vuelos para viajar a la final ante España del Mundial 2026

La alta demanda tras la clasificación de Argentina colapsó la disponibilidad aérea hacia Estados Unidos, donde se disputará el partido decisivo del torneo.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

17/07/2026 11:41

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Foto: Fanáticos de la Albiceleste buscan un lugar para disfrutar el último encuentro del Mundial 2026. EFE.
Argentina

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Los vuelos que Aerolíneas Argentinas añadió a su programación ante la fuerte demanda de pasajes para viajar a los Estados Unidos desde el país sudamericano con vistas a la final del Mundial de fútbol 2026 ante España se agotaron en solo un día, confirmaron este viernes a EFE fuentes de la compañía.

Un lugar en para disfrutar de la Gran Final

Tras el triunfo de Argentina en semifinales ante Inglaterra el pasado miércoles, la compañía añadió a su programación dos vuelos a Nueva York que se pusieron a la venta esa misma noche y el jueves ya estaban agotados.

"Se vendió todo. Tampoco quedan plazas para Miami, con dos vuelos por día", indicaron a EFE fuentes de la línea aérea.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputará el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Para reforzar su programación Aerolíneas añadió dos vuelos (para este viernes por la noche y para el sábado por la mañana) desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, y el aeropuerto internacional John F. Kennedy, de Nueva York, operados con aviones Airbus A330, "permitiendo a los pasajeros llegar a destino con anticipación para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo", informó la compañía.

Conexiones alternativas a New York

Además, la compañía cuenta con dos vuelos diarios de Buenos Aires a Miami durante estos días previos a la final, para ampliar las alternativas de conexión hacia Nueva York.

Aunque los boletos para todos estos vuelos ya están vendidos, las fuentes de la compañía consultadas por EFE recomendaron a los interesados en viajar que revisen la web de la empresa "porque hay reservas pendientes de emisión y algún lugar puede aparecer" en el último minuto. 

Fuente: EFE.

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