Final del Mundial: ¿Pesará más el orden de España o la entrega de Argentina?

La expectativa por la final del Mundial se vivió en el programa El Mañanero con un análisis de dos invitados vinculados al fútbol: el entrenador español Javier Francisco y el exarquero argentino Pablo Lanz, quienes coincidieron en que el encuentro será muy parejo, aunque cada uno respaldó a su selección.

España apuesta por el orden táctico

Francisco sostuvo que España llega en su mejor momento tras superar algunas dificultades en el inicio del torneo y destacó la evolución mostrada frente a Francia. "Ha llegado en el mejor momento España a la final. Le costó un poquito arrancar, pero creo que ha encontrado su mejor juego contra Francia", afirmó.

El entrenador señaló que la principal fortaleza del equipo español es su orden táctico y la capacidad para controlar el balón, mientras que reconoció que Argentina tiene un diferencial basado en la entrega de sus jugadores.

Sobre el partido, consideró que la circulación rápida del balón puede ser la clave para neutralizar la presión argentina y explicó que una de las principales preocupaciones será controlar a Lionel Messi.

"Todos los goles que proceden de Argentina pasan por Messi. No sé si le van a hacer una marca especial, pero España ha demostrado que tiene una defensa bastante sólida", comentó.

Argentina confía en su entrega

Por su parte, el exarquero argentino aseguró que, más allá del resultado, lo que más valora de su selección es la actitud mostrada durante el campeonato.

"El corazón que demostró el equipo, la garra y el temperamento son cosas que no se negocian. Esta selección no las está negociando y con eso estoy conforme", expresó.

El exfutbolista también consideró que Argentina debe intentar imponer su estilo para competir frente al dominio de balón de España. "Argentina tiene que llevar el partido a su juego. España tiene una circulación de balón altísima, pero ahí entra la estrategia del técnico para saber cómo plantear una final", señaló.

Respecto al desarrollo del encuentro, ambos coincidieron en que será un partido intenso, con mucha fricción y en el que una individualidad puede marcar la diferencia.

Al momento de arriesgar un pronóstico, Javier Francisco apostó por una victoria española. "Yo daría un 2-1 para España", afirmó.

En cambio, Pablo Lanz evitó dar un marcador exacto, aunque expresó su confianza en la Albiceleste. "No sé el resultado, pero creo que está muy parejo. Si tengo que arriesgar, digo que Argentina gana", concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play