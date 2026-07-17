Sporting Santa Cruz, el centro de alto rendimiento donde los sueños futbolísticos comienzan a crecer

El fútbol no solo se construye con talento, también con disciplina, constancia y espacios adecuados para desarrollar las habilidades de cada deportista. Bajo esa visión nace Sporting Santa Cruz, un centro de alto rendimiento que apuesta por la formación de nuevos talentos, combinando preparación futbolística y crecimiento personal.

El programa El Mañanero llegó hasta las instalaciones de Sporting Santa Cruz con Ian Vega y Gustavo Fuss para mostrar a sus televidentes los diferentes ambientes con los que cuenta este moderno complejo deportivo, destacando sus canchas, gimnasio, áreas sociales y espacios destinados al bienestar de los jugadores y sus familias.

Andrea Rondón, administradora de Sporting Santa Cruz, explicó que el objetivo principal de la institución es acompañar a los jóvenes durante todo su proceso de formación.

“Estamos encantados de mostrarles todas las etapas que se tienen aquí en Sporting. Somos un centro de alto rendimiento donde trabajamos con categorías desde la Sub-8 hasta la Sub-16, incluyendo también categorías femeninas. Lo más importante es formar al jugador en su carrera profesional como futbolista, pero también como persona”, expresó.

Sporting Santa Cruz cuenta con instalaciones equipadas para brindar una experiencia completa. El complejo dispone de canchas deportivas, un gimnasio con máquinas especializadas para mejorar el rendimiento físico de los jugadores y espacios donde se realizan entrenamientos adaptados a las diferentes etapas de formación.

Además, cuenta con canchas de tenis y ambientes dinámicos donde los deportistas pueden desarrollar diferentes capacidades durante sus jornadas de preparación.

Pensando también en las familias, el centro tiene un área social donde los padres pueden esperar cómodamente, compartir y disfrutar de diferentes espacios, incluyendo un sector con televisión para seguir eventos deportivos como el Mundial, además de un kiosko para adquirir alimentos y bebidas.

La formación integral también incluye el cuidado de la salud. Sporting Santa Cruz dispone de un área médica con convenios especializados y un encargado de fisioterapia que realiza seguimiento a las lesiones y al estado físico de los jugadores.

Como parte de su identidad institucional, el complejo cuenta con un espacio de merchandising donde se encuentran las poleras oficiales de los clubes.

Para quienes tienen el sueño de crecer en el fútbol, desde Sporting Santa Cruz destacan que el esfuerzo diario es clave. La disciplina, la perseverancia y la pasión son elementos fundamentales para aprovechar cada oportunidad dentro del deporte.

“Hay chicos apasionados que dicen: ‘toda mi vida he jugado al fútbol’. Este es el lugar indicado; si realmente quieren sacar provecho, tienen que ser constantes y perseverantes en lo que uno le gusta”, señalaron.

Las personas interesadas en formar parte de Sporting Santa Cruz pueden encontrarlos en sus redes sociales: Facebook como Sporting Santa Cruz, Instagram @sportingsantacruzbo y TikTok como Sporting Santa Cruz. También pueden comunicarse al número corporativo 77992663.

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