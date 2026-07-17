¿Se suspende la final del Mundial entre España y Argentina? Esto se sabe sobre la calidad del aire

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina, prevista para este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, enfrenta una amenaza inesperada debido al humo de los incendios forestales que afectan a Canadá y que deterioraron la calidad del aire en Nueva York y Nueva Jersey.

Las autoridades activaron alertas por contaminación atmosférica y recomendaron limitar las actividades al aire libre, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

La calidad del aire alcanzó niveles “muy poco saludables”

Según los registros de AirNow, la plataforma de monitoreo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el Índice de Calidad del Aire llegó a 265 puntos, un nivel considerado “muy poco saludable”.

La contaminación está relacionada con la presencia de partículas finas PM2.5, que pueden provocar irritación respiratoria, tos, dificultad para respirar y agravar enfermedades como el asma y la bronquitis, según el portal EFE.

Por ahora, la final no está suspendida

Pese a la preocupación por las condiciones ambientales, no existe hasta el momento ningún anuncio oficial sobre la suspensión o el aplazamiento de la final.

La FIFA continúa monitoreando la situación junto con las autoridades locales y mantiene el partido programado para el domingo. Tampoco existe un protocolo público que establezca un nivel específico de contaminación del aire que obligue automáticamente a cancelar un encuentro.

Lluvias podrían mejorar las condiciones antes del partido

Los pronósticos meteorológicos apuntan a la llegada de lluvias y un frente frío durante el fin de semana, condiciones que podrían ayudar a dispersar el humo y mejorar la calidad del aire antes del encuentro.

La final está prevista para las 15:00, hora local, del domingo, después de las lluvias pronosticadas para el sábado y la mañana del día del partido.

El humo ya afectó otros eventos deportivos

La mala calidad del aire ya provocó medidas especiales en otros eventos deportivos. Un partido de fútbol femenino en Nueva York se disputó con pausas adicionales de hidratación, mientras que un encuentro de la MLS en Chicago fue aplazado debido a la contaminación provocada por el humo.

Con más de 80.000 espectadores previstos para la final, la FIFA y las autoridades mantienen bajo seguimiento las condiciones ambientales. Hasta el momento, España y Argentina jugarán la final según lo previsto, aunque la situación continuará siendo evaluada.

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