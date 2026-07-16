El estremecedor relato del "Topo Mayor" en Venezuela: asegura haber conversado con el alma de una víctima del terremoto

El reconocido rescatista mexicano Héctor Méndez, de 80 años y líder de la brigada internacional Topos Azteca, ha dejado sin palabras a miles de personas en redes sociales. Tras participar en las complejas tareas de rescate en Venezuela luego del doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio, Méndez reveló una experiencia de corte sobrenatural que vivió en la zona de desastre de Coral Beach.

Según el rescatista, durante su despliegue en el área afectada mantuvo una conversación con el alma en pena de una mujer que había fallecido bajo los escombros de su propio edificio, según publica El Heraldo de México.

Un encuentro que desafía la lógica

Méndez, ampliamente respetado en toda América Latina por su trayectoria en catástrofes humanitarias, relató que mientras se encontraba trabajando frente a la estructura colapsada de Coral Beach, una mujer se le acercó de manera imprevista.

"Estaba por ahí enfrente aquí en Coral Beach y llegó una señora y me platicó cómo murió, me platicó que le cayó encima un colchón, una pared, cómo presionó a su niño y lloró mucho. Volteé y estaba el esposo y lo abracé también y le dije 'los hombres también lloramos'", recordó el rescatista.

El momento de mayor impacto ocurrió poco después de este intercambio. Al consultar con los lugareños y compañeros de rescate sobre la identidad de la pareja, la respuesta que recibió lo dejó helado: ambos vivían en el noveno piso y habían fallecido durante el colapso.

"No se dio cuenta de que había muerto"

Para el "Topo Mayor", este tipo de manifestaciones, lejos de causarle terror, representan una triste realidad que suelen enfrentar quienes trabajan rodeados de la tragedia.

"Luego pregunté por ellos, dicen: 'Ah, ellos vivían en el noveno piso'. O sea, la señora no se dio cuenta que ya había muerto y regresó y andaba por aquí. Eso es normal de que gente que muere y no se da cuenta que murió y se queda otro rato. Solo que luego le llaman almas en pena. Entonces, este, son cosas que le dejan a uno marcado y que se lleva uno como en la mente", reflexionó Méndez.

La labor de los Topos en Sudamérica

La Brigada Internacional de Rescate Tlaltelolco-Azteca (BIRTA), conocida mundialmente como los Topos Azteca, es un grupo de voluntarios que nació tras el devastador terremoto de 1985 en Ciudad de México. Desde entonces, han viajado por todo el continente y el mundo ofreciendo su ayuda de manera altruista.

Este último evento sísmico en Venezuela volvió a movilizar a estos experimentados rescatistas, quienes además de enfrentarse a los peligros físicos del terreno, a menudo regresan a casa cargando con historias que rozan lo inexplicable y que evidencian el profundo dolor humano que rodea a estas catástrofes.

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