¿Sabías que Google puede alertarte de sismos en tu Android? Así la activas en Bolivia

Un temblor puede ocurrir en cualquier momento y, aunque ningún sistema puede predecir un terremoto, una advertencia de pocos segundos podría marcar la diferencia.

Tras el reciente terremoto registrado en Venezuela, que provocó daños en varias estructuras y afectaciones en servicios básicos, vuelve a tomar relevancia una herramienta que muchos usuarios de Android tienen disponible en sus teléfonos: el Sistema de Alertas de Terremotos de Android.

Esta tecnología desarrollada por Google convierte millones de celulares en una red global de detección sísmica, capaz de identificar movimientos similares a los de un terremoto y enviar avisos automáticos a las personas que se encuentran cerca del área afectada.

¿Cómo funciona la alerta sísmica de Google?

El sistema utiliza los acelerómetros incorporados en los teléfonos Android, sensores que normalmente sirven para detectar movimientos, giros de pantalla o actividad del dispositivo.

Cuando varios celulares en una misma zona detectan vibraciones similares al movimiento de un sismo, Google analiza esos datos para determinar si se trata de un evento real.

Si confirma la actividad sísmica, el sistema envía una notificación a los usuarios cercanos. Dependiendo de la intensidad del movimiento, la alerta puede aparecer como un aviso informativo o como una advertencia urgente a pantalla completa.

La herramienta no predice terremotos, pero puede entregar segundos valiosos antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes, permitiendo buscar un lugar seguro o tomar medidas de protección.

Paso a paso: cómo activar las alertas de terremotos en Android

Activar esta función solo toma unos minutos:

Abre "Configuración" o "Ajustes" en tu teléfono Android. Ingresa a "Seguridad y emergencia". Selecciona "Alertas de terremotos" y activa la función.

En algunos modelos, la ruta puede cambiar. También puede encontrarse entrando en:

Configuración → Ubicación → Servicios de ubicación → Alertas de terremotos.

Una vez activada, el dispositivo podrá recibir avisos cuando Google detecte actividad sísmica relevante cerca de la ubicación del usuario.

¿Qué necesitas para que funcione?

Para recibir las alertas correctamente es importante:

Tener actualizado el sistema Android.

Mantener activada la ubicación.

Permitir las notificaciones de emergencia.

Contar con conexión a internet o red móvil.

Algunos modos de ahorro extremo de batería pueden afectar la llegada inmediata de notificaciones.

¿Y si no tienes Android?

Los usuarios que no cuentan con un teléfono Android también pueden consultar información sísmica reciente mediante el buscador de Google, donde al escribir términos como "terremoto" o "temblor" pueden aparecer datos sobre magnitud, ubicación y hora del evento.

La tecnología no evita los terremotos, pero una alerta temprana puede ayudar a ganar segundos importantes. En una emergencia, esos segundos pueden convertirse en una oportunidad para ponerse a salvo.

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