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¿Te robaron el auto? Diprove habilita WhatsApp para seguir operativos y recuperar vehículos

La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos habilitó un número de WhatsApp y redes sociales oficiales para que la población conozca operativos, recuperaciones de motorizados y acciones contra bandas dedicadas al robo de autos.

Red Uno de Bolivia

26/06/2026 11:28

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Las víctimas de robo de vehículos en Bolivia ahora cuentan con un nuevo canal oficial para mantenerse informadas y conocer los avances de las investigaciones. La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) habilitó una línea de WhatsApp y redes sociales para acercar su trabajo a la ciudadanía.

A través del número 71291958 y las plataformas oficiales de Diprove Bolivia, la población podrá acceder a información sobre operativos nacionales, recuperación de automóviles y motocicletas, hallazgo de autopartes y acciones contra organizaciones dedicadas al robo de motorizados.

La herramienta también permitirá a los ciudadanos conocer de manera directa el trabajo que realiza la institución y evitar caer en manos de personas inescrupulosas que ofrecen supuestas recuperaciones de vehículos a cambio de dinero.

El director nacional de Diprove, Cnl. Pavel Tovar, explicó que la iniciativa busca mejorar la comunicación con la población y garantizar que las víctimas reciban información confiable por canales oficiales.

"Nuestra labor investigativa no se detiene. Hemos intensificado los operativos y desplegado equipos especializados en todo el país porque entendemos lo que representa para una familia el robo de su vehículo", señaló la autoridad policial.

Desde la institución recomendaron a la población comunicarse mediante el WhatsApp habilitado para solicitar información o pedir el acceso al grupo oficial de comunicación.

Asimismo, Diprove pidió seguir únicamente sus redes verificadas, donde se publican actualizaciones sobre operativos, recuperaciones y acciones destinadas a prevenir y combatir el robo de vehículos en todo el territorio nacional.

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