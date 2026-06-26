Santa Cruz se prepara para la feria apícola este domingo en la plaza del Estudiante

La Segunda Feria Departamental Apícola y Meliponícola se realizará este domingo 28 de junio en la plaza del Estudiante, donde productores de diferentes regiones del departamento de Santa Cruz ofrecerán una amplia variedad de miel y subproductos derivados.

El evento reunirá a asociaciones apícolas del Chaco, los Valles, la Chiquitanía, el Norte Integrado y el Parque Amboró, quienes presentarán mieles de distintos colores, texturas y propiedades, así como productos elaborados a base de propóleo, polen y cera, entre otros.

“Tendremos diferentes mieles, subproductos como agua micelar, jabones a base de propóleo y polen, además de cremas y otros productos para el cuidado de la piel”, explicó Juana Cabrera, representante de Asamed.

Uno de los puntos centrales de la feria será la explicación sobre la miel cristalizada, un proceso natural que a menudo genera confusión en los consumidores.

El productor Luis aclaró que este fenómeno no implica adulteración. “La miel cristalizada es sinónimo de pureza. Se produce por la concentración natural de glucosa y fructosa”, indicó, al remarcar que este proceso confirma la calidad del producto.

Los productores invitaron a la población a asistir en familia y apoyar la producción local. La feria estará abierta desde las 8:00 hasta las 17:00, con degustaciones, venta directa y actividades para todo público.

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