Familia de Runy Callaú pide ayuda para repatriar su cuerpo desde Brasil

La familia del exdiputado y líder rescatista de Funsar, Runy Callaú Monasterio, atraviesa momentos de profundo dolor tras su fallecimiento en Brasil, donde recibía tratamiento médico.

Su esposa, Mary Luz Farfán, pidió el apoyo de la población para cubrir los gastos de la repatriación del cuerpo y las deudas generadas por su prolongada atención médica.

En una entrevista con el programa El Mañanero, Mary Luz recordó los cinco años de lucha que enfrentó su esposo desde que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en 2021. Señaló que, pese a las limitaciones físicas y los problemas de salud que arrastraba, nunca perdió la fe ni su vocación de servicio.

"Cada día era una batalla y cada día era una victoria también para él. Era un hombre muy noble, muy agradecido con la vida, que a pesar de las dolencias manifestaba ese amor hacia Dios", expresó.

Explicó que Callaú padecía una enfermedad cardíaca hereditaria y posteriormente le fue detectado un tumor. Tras ser intervenido quirúrgicamente, presentó complicaciones que provocaron la inflamación de un pulmón, una disminución en la saturación de oxígeno y la necesidad de ser intubado.

"Lamentablemente el tumor hizo metástasis y es así que él fallece por un choque séptico", relató.

Mary Luz aseguró que permaneció junto a su esposo durante todo el proceso, procurando transmitirle fortaleza y esperanza. "Yo no podía mostrarle debilidad. Estuve a su lado para que él sintiera esa fuerza y siguiera luchando", afirmó.

Al despedirse, le dedicó un emotivo mensaje: "Te amo con todo mi corazón. Sé que la vida no acaba aquí, porque también somos alma. Sé que ahora ya no estás sufriendo, que estás sanito y nos vamos a volver a encontrar. Mientras tanto, yo voy a encargarme de cumplir tus sueños".

La familia espera que el cuerpo de Runy Callaú sea repatriado desde Brasil durante este fin de semana o, a más tardar, el lunes, para que sus familiares y amigos puedan darle el último adiós.

Mary Luz Farfán informó que, además de los gastos de repatriación, la familia enfrenta importantes deudas por el prolongado tratamiento médico recibido en Brasil, por lo que solicitó el apoyo solidario de la población. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse directamente con la familia al número 785-50148.

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