Santa Rita: Avasalladores se apoderan de 1.500 hectáreas listas para la siembra

De acuerdo a la denuncia del abogado de los propietarios de la Hacienda Santa Rita, Álvaro Latorre, grupos de avasalladores ingresaron ilegalmente a la propiedad y comenzaron a sembrar en las tierras que ya estaban preparadas por los legítimos propietarios del lugar. Según indica, esta alarmante ocupación frena en seco la planificación agrícola planificada para la campaña de invierno de este año.

Asedio armado y toma de accesos

La gravedad de las constantes incursiones previas obligó a la propietaria del predio a incendiar un puente de madera que conectaba directamente con un terreno contiguo. Pese a este drástico intento por frenar el paso de los avasalladores, lograron restablecer el acceso para continuar con su ofensiva.

El escenario se ha tornado aún más crítico debido a que avasalladores se han adelantado de forma audaz para sembrar aprovechando de manera directa el suelo que los dueños ya tenían listo.

"El cinismo y la audacia de estos parásitos ya no tiene límite; pretenden beneficiarse encima del trabajo ajeno", denunció indignado el abogado de los propietarios, Álvaro La Torre.

De acuerdo con los cálculos de la defensa legal, los presuntos ‘invasores’ pretenden sembrar de manera ilícita una extensión que supera las 1.500 hectáreas dentro del predio afectado.

Exigencia directa a las autoridades

El jurista reveló que el pasado 20 de junio se entregó personalmente un requerimiento del Ministerio Público en el Comando Policial para registrar el lugar y proceder a la aprehensión en flagrancia. "Lamentablemente desde esa fecha la policía no ha actuado, no sabemos qué está esperando si tienen las imágenes y no hay ningún óbice para actuar", cuestionó La Torre de manera firme.

Finalmente, el abogado advirtió que la zona de Las Londras se ha convertido en un mini Chapare y un territorio ocupado donde actualmente no pueden ingresar ni jueces ni fiscales. Ante esto, exhortó a las autoridades a hacer valer su palabra de no permitir zonas tomadas y ejecutar el desalojo inmediato de unas 17.000 hectáreas que incluyen a propiedades contiguas como Santagro, Ciervos, Santa María y Río Pailitas.

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