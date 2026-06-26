Comité Pro Santa Cruz exige solución inmediata al desabastecimiento de diésel

La escasez de diésel continúa generando preocupación en el sector productivo. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió al Gobierno una solución inmediata al desabastecimiento de combustible, al considerar que la situación pone en riesgo la reactivación económica y el normal funcionamiento de la cadena productiva.

Cochamanidis afirmó que no existe una justificación para la falta de diésel en Santa Cruz, debido a que las rutas de abastecimiento hacia el departamento no estuvieron afectadas por los recientes bloqueos.

"Definitivamente no entendemos por qué en Santa Cruz está faltando diésel cuando los bloqueos no afectaban, por lo menos en la ruta donde venía el combustible hacia esta parte del país", manifestó.

El cívico sostuvo que el abastecimiento debe normalizarse cuanto antes, no solo en Santa Cruz, sino en todo el territorio nacional, para permitir el funcionamiento del transporte y de las actividades económicas.

"Definitivamente tiene que solucionarse de manera inmediata. No es solamente hablar de reactivación y no hacer nada. Necesitamos que el combustible se abastezca de manera normal, lo antes posible, no solamente en el departamento, sino en todo el país", señaló.

Finalmente, Cochamanidis insistió en que Santa Cruz no debería enfrentar problemas de abastecimiento de diésel y pidió al Ejecutivo adoptar medidas urgentes para restablecer la distribución de combustible.

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