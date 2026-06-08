El Comité pro Santa Cruz respaldó este lunes la promulgación de la Ley 1740, que regula el Estado de Excepción en Bolivia, y demandó al Gobierno nacional aplicar de manera inmediata las medidas contempladas en la norma para restablecer el orden y garantizar la seguridad en las zonas afectadas por los conflictos.

El presidente de la entidad cívica, Stello Cochamanidis, afirmó que, tras 39 días de bloqueos y hechos de violencia registrados en distintos puntos del país, el Ejecutivo debe asumir acciones concretas para poner fin a la crisis.

“Durante 39 días hemos repetido que el Gobierno no está haciendo su trabajo. Pensamos que el sábado sería el inicio del restablecimiento del orden legal y constitucional, pero no se puede continuar con bloqueos en lugares donde ya se ha demostrado la presencia de personas que atacaron a la Policía con armas de fuego”, manifestó.

El cívico sostuvo que los enfrentamientos dejaron efectivos policiales heridos y acusó a los sectores movilizados de buscar la desestabilización del país. Asimismo, señaló que las declaraciones de algunos líderes políticos evidencian, según su criterio, un intento de retornar al poder por vías no democráticas.

Cochamanidis remarcó que la aprobación de la Ley 1740 por parte de la Asamblea Legislativa y su posterior promulgación por el presidente Rodrigo Paz brindan al Gobierno las herramientas legales necesarias para intervenir en las zonas de conflicto.

“La figura está clara. Lo que el pueblo quiere en todo el territorio nacional es estabilidad y que se pongan las cosas en orden. En estos momentos, la única forma de hacerlo es mediante un Estado de Excepción sectorizado que permita actuar de manera inmediata”, afirmó.

El representante cívico también dirigió un mensaje al jefe de Estado, recordándole la responsabilidad que tiene sobre la seguridad y bienestar de la población boliviana.

“Es responsabilidad del presidente y de su gabinete la vida de más de once millones de ciudadanos. Ellos asumieron las riendas del país y hoy tienen la obligación de actuar conforme a la ley”, enfatizó.

La promulgación de la Ley 1740 se produjo este lunes, luego de más de cinco semanas de conflictos y bloqueos en diferentes regiones del país, en medio de un escenario de tensión política y demandas de diversos sectores para restablecer la normalidad y garantizar la libre circulación.

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