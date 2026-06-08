Personas con discapacidad en emergencia por alto costo de medicamentos y alimentos

Tras casi 40 días de bloqueos y conflictos en diferentes regiones del país, las personas con discapacidad se declararon en estado de emergencia debido al encarecimiento de alimentos, medicamentos y servicios de transporte, situación que afecta gravemente a uno de los sectores más vulnerables de la población.

Representantes del sector advirtieron que el incremento de precios y las dificultades de abastecimiento están limitando el acceso a tratamientos médicos, controles de salud y productos esenciales para miles de familias.

Historias que quiebran

Uno de los casos que refleja esta problemática es el de Virginia Ticona, una mujer con discapacidad motora física grave y madre de dos hijos, uno de ellos también con discapacidad.

La mujer relató que el dinero ya no le alcanza para cubrir los gastos básicos del hogar, comprar medicamentos ni garantizar la atención médica que requiere su hijo, quien depende de oxígeno para su tratamiento.

“Mi niño menor usa oxígeno y ahora recargarlo es mucho más caro. Cada noche tengo que buscar la manera de llevarlo al hospital”, manifestó entre lágrimas.

A esta situación se suma el elevado costo del transporte. Según denunció, algunos taxistas cobran entre Bs 50 y Bs 80 por recorridos cortos, lo que dificulta aún más el traslado de pacientes hacia centros médicos.

“Ya no sabemos cómo vamos a pagar la luz, el agua o la comida. Hay veces que ni siquiera tenemos para comprar un pan”, expresó.

Escasez de insumos

Desde las organizaciones de personas con discapacidad señalaron que la situación también se agravó por la escasez de medicamentos en distintos niveles de atención del sistema de salud.

“Los medicamentos prácticamente no existen en los centros de salud de primer, segundo y tercer nivel, por eso nos estamos declarando en estado de emergencia”, indicó un representante del sector.

Ayuda humanitaria

Asimismo, cuestionaron que la ayuda humanitaria anunciada para enfrentar la crisis aún no se refleje en beneficios concretos para las personas con discapacidad.

Según datos proporcionados por sus dirigentes, en el departamento de La Paz existen más de 100 mil personas con discapacidad, mientras que a nivel nacional la cifra supera las 550 mil.

El sector pidió a las autoridades adoptar medidas urgentes para garantizar el abastecimiento de medicamentos, facilitar el acceso al transporte y evitar que la crisis económica siga afectando a miles de familias que dependen de atención médica permanente.

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