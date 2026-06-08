Denuncian paso de buses por bloqueos en Vila Vila mientras persisten corte para insumos esenciales

Nuevas denuncias surgen en medio de los bloqueos que afectan distintas carreteras del país, luego de que imágenes registradas en la localidad de Vila Vila, en la ruta Oruro–La Paz, mostraron el paso de al menos tres buses en los puntos de bloqueo, mientras continúa restringida la circulación de vehículos que transportan alimentos, combustible, medicamentos y otros insumos de primera necesidad.

Las imágenes generaron cuestionamientos debido a que miles de transportistas, pasajeros y productores permanecen varados por los cortes de ruta, que ya provocan problemas de abastecimiento y el incremento de precios en diferentes regiones del país.

La situación cobra relevancia luego de que se conociera la existencia de documentos de autorización emitidos por la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba, organización afín al expresidente Evo Morales, para permitir el tránsito de determinados vehículos por los puntos de bloqueo.

Según el contenido de estos documentos, algunos motorizados reciben autorización para atravesar las carreteras cerradas con el fin de brindar apoyo a las movilizaciones que tienen como destino la ciudad de La Paz. Las denuncias señalan que estas autorizaciones estarían funcionando como una especie de salvoconducto en medio de las medidas de presión.

El tema ya había sido observado por el gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en Cochabamba, Manuel Torrico, quien expresó preocupación por reportes sobre permisos especiales para circular por las rutas bloqueadas.

La autoridad también señaló que llamó la atención el desplazamiento de algunas personas y dirigentes por la Red Vial Fundamental mientras persisten las restricciones para la mayoría de los ciudadanos.

Entretanto, los bloqueos continúan afectando el traslado de alimentos, combustibles, medicamentos, oxígeno medicinal y otros productos esenciales. Diversos sectores advierten que la interrupción de carreteras está agravando el desabastecimiento y generando mayores perjuicios económicos para la población.

Las denuncias sobre el paso selectivo de vehículos se producen en un contexto de creciente tensión por los bloqueos, que mantienen aisladas varias regiones del país y dificultan la atención de necesidades básicas de miles de familias.

Mira la programación en Red Uno Play