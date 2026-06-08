Velasco insiste en dialogar para encontrar una salida al conflicto en San Julián

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, reiteró este lunes su llamado al diálogo a la dirigencia de la Central Norte de San Julián, sector que mantiene bloqueada la carretera en ese municipio cruceño en medio de la conflictividad social que atraviesa el país.

La autoridad departamental pidió a los dirigentes abrir espacios de conversación para abordar sus demandas y encontrar soluciones a través de mecanismos de concertación.

“Les pido que me reciban, instalemos mesas técnicas, dialoguemos, veamos cuáles son sus demandas y responder sus peticiones en tiempo y forma, pero les pido a la dirigencia de la Central Norte que me reciban para escuchar y entender sus peticiones”, manifestó Velasco.

El gobernador aseguró que desde su despacho se realizaron varios intentos para establecer contacto con los representantes del sector movilizado. Según indicó, se enviaron mensajes, se realizaron llamadas telefónicas y se remitieron notas oficiales; sin embargo, hasta el momento no obtuvo una respuesta favorable.

Velasco sostuvo que el diálogo constituye la vía más adecuada para atender las demandas de los movilizados y evitar que el conflicto continúe afectando a la población y a la actividad económica de la región.

Por otra parte, la autoridad se refirió a la Ley que regula los Estados de Excepción, aprobada recientemente, y destacó el trabajo realizado por diputados y senadores para viabilizar la norma.

En ese sentido, expresó su expectativa de que el presidente Rodrigo Paz Pereira promulgue la ley en las próximas horas, con el objetivo de contar con un marco jurídico que regule la aplicación de este mecanismo constitucional.

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