Alcalde de San Julián: “El intento de desbloqueo profundizó la crisis”.

El alcalde de San Julián, Juan Carlos Vaca, aseguró que el operativo de desbloqueo ejecutado el pasado fin de semana en ese municipio no logró pacificar la zona y, por el contrario, provocó una mayor radicalización de las medidas de presión y un clima de tensión e incertidumbre entre los pobladores.

Según la autoridad municipal, antes de la intervención policial el punto de bloqueo se encontraba debilitado y varias organizaciones ya analizaban levantar la medida o declarar un cuarto intermedio, debido a la baja participación de manifestantes.

“Ya las centrales no querían mandar a su gente porque eran muchos días de bloqueo y no se estaba consiguiendo nada”, señaló el alcalde.

Sin embargo, sostuvo que la llegada de efectivos policiales junto a grupos de civiles provocó enfrentamientos y generó una reacción de rechazo entre los habitantes del municipio. Vaca denunció que durante el operativo se registraron saqueos a pequeños negocios y viviendas, hechos que habrían provocado la movilización de más personas en defensa de la población.

“Lo que ha hecho este intento de desbloqueo es profundizar más esta crisis”, afirmó.

La autoridad también indicó que, tras los hechos violentos, varias personas se encuentran escondidas o han abandonado temporalmente el municipio por temor a represalias. Incluso reveló que su vivienda fue saqueada y destruida por grupos que lo responsabilizan de haber coordinado el operativo policial.

“Mi casa ha sido completamente destruida, han entrado, han quebrado de todo y han saqueado”, denunció.

Vaca aseguró que actualmente existe un ambiente de tensión en San Julián, con amenazas contra dirigentes, vecinos y autoridades que participaron en mesas de diálogo para buscar una solución al conflicto.

Asimismo, señaló que el operativo terminó fortaleciendo a los sectores movilizados, ya que organizaciones que habían abandonado el bloqueo volvieron a sumarse a las protestas. En ese contexto, pidió al Gobierno asumir su responsabilidad y trabajar en la pacificación del municipio.

“Nos han dejado un pueblo completamente enardecido, que busca revancha y que vive en medio de amenazas”, manifestó.

Mira la programación en Red Uno Play