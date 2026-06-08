Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en el kilómetro 12 de la carretera al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un vehículo terminó volcado.

Efectivos de la Unidad de Tránsito llegaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones y recabar información sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existen personas heridas ni si otro motorizado estuvo involucrado en el accidente.

Una grúa también se trasladó al sector para realizar el levantamiento del vehículo siniestrado y posteriormente trasladarlo a dependencias policiales, donde se llevarán adelante las pericias correspondientes.

Motorizado queda volcado en plena vía y causa tráfico en la zona norte

El hecho provocó congestión vehicular en la zona debido a la reducción del paso y a la intensa circulación de motorizados registrada durante la mañana, situación que se vio agravada por la intensa lluvia.

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