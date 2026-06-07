Feminicidio en Oruro: hombre quita la vida a su esposa y trata de ocultar el crimen con velorio

El feminicidio ocurrió el 4 de junio en el Manzano 80 de la urbanización Pumas Andinos, Oruro. Según las investigaciones preliminares, el esposo de la víctima, Pedro Roberto LL.Q., regresó a su domicilio alrededor de las 20:00 e inició una discusión con su pareja.

La discusión escaló rápidamente a violencia física, donde la víctima negó las acusaciones y afirmó que estaba cuidando a sus tres hijos de 5, 4 y 1 año de edad.

Brutal agresión y tentativa de ocultar evidencias

La Policía informó que el hombre golpeó a su esposa con puñetes, patadas y un palo, provocándole múltiples lesiones. Tras la agresión, consumió bebidas alcohólicas durante la noche.

A la mañana siguiente, al verificar que la mujer había fallecido, intentó borrar rastros prendiendo fuego al lugar y posteriormente compró un ataúd y organizó un velorio.

Vecinos y familiares notaron moretones y signos de violencia, por lo que alertaron a las autoridades. La evaluación forense confirmó las lesiones y la autopsia determinó como causa de muerte traumatismo craneoencefálico grave con hemorragia cerebral de origen traumático.

Detención y consecuencias legales

Pedro Roberto LL.Q. fue aprehendido tras admitir su responsabilidad y quedó a disposición de las autoridades competentes. Este hecho eleva a cinco los feminicidios registrados en Oruro en lo que va del año y a 38 a nivel nacional, dejando a tres niños huérfanos.

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