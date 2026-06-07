Exgerente de YPFB queda en detención preventiva mientras la Fiscalía investiga irregularidades

La Justicia determinó la detención preventiva por 180 días para Carlos Alfredo C.P., exgerente de Productos Derivados e Industrialización de YPFB Corporación, quien es investigado por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

La audiencia de medidas cautelares se desarrolló de manera virtual desde una clínica privada, donde el funcionario permanece internado. Tras la conclusión de la sesión, el fiscal asignado al caso, David Torrez, informó que existen suficientes indicios para sustentar la investigación en su contra durante la etapa preparatoria.

“Las investigaciones son dinámicas, en consecuencia, todos los elementos que se vayan colectando establecerán eventualmente si existen otros responsables”, señaló el representante del Ministerio Público.

Según la Fiscalía, los elementos recolectados hasta el momento permitieron sustentar la imputación formal y solicitar la medida cautelar, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos denunciados.

El caso forma parte de una serie de procesos que en los últimos meses han alcanzado a funcionarios y exfuncionarios de la estatal petrolera, en el marco de investigaciones relacionadas con la administración y comercialización de combustibles.

De acuerdo con los antecedentes, la investigación se originó a partir de denuncias vinculadas a operaciones de importación, mezcla y comercialización de carburantes dentro de YPFB, particularmente en procedimientos relacionados con la denominada gasolina desestabilizada.

La Fiscalía no descarta que las investigaciones se amplíen a otras personas en función de los elementos que sean incorporados durante la etapa preparatoria del proceso.

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