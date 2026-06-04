Gerente de Producción de YPFB pasa la noche en celdas y será trasladado a La Paz

El gerente de Producción, Derivados e Industrialización de YPFB, Carlos C., pasó la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, luego de ser aprehendido por una comisión de fiscales en el marco de las investigaciones por el caso denominado “Gasolina desestabilizada”.

Según la investigación, el funcionario será trasladado en las próximas horas a la ciudad de La Paz, donde deberá prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público.

De acuerdo con la orden de aprehensión ejecutada por los fiscales, Carlos C. es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, dentro de un proceso que busca identificar a los responsables de las supuestas irregularidades relacionadas con la distribución de combustible que no cumplía con las especificaciones requeridas.

Se conoce que, una vez concretado su traslado a La Paz, la comisión de fiscales presentará la imputación formal y solicitará la aplicación de medidas cautelares en su contra.

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