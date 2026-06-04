“Ya no es una crisis sectorial, es una situación de sobrevivencia del Estado”: Santistevan sobre los cambios ministeriales

La reciente posesión del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, desató reacciones políticas, interpretadas como una estrategia del Ejecutivo central. Jorge Santistevan, secretario de Seguridad Ciudadana de dicha región, afirmó que “el presidente del Estado está haciendo una alineación de lealtades y también de instituciones como las Fuerzas Armadas que es un pilar fundamental de la democracia y la estabilidad del gobierno”.

“La configuración de la crisis que se vive es que el gobierno se está jugando sus últimas cartas de resistencia a un ataque de defenestración”, advirtió Santistevan, remarcando que la pugna actual ha dejado de ser un conflicto aislado.

El vacío en el rol institucional

Asimismo, el secretario lamentó la falta de claridad respecto al mandato constitucional del sector e indicó que los incentivos tradicionales ya no serán suficientes para contener la crisis. “Vi un vacío en el ministerio de defensa, no se lo vio hablando sobre participación o no de Fuerzas Armadas, actividades de pacificación encuadrados al artículo 244 de la CPE”, concluyó.

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