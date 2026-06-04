Avicultores y cívicos esperan resultados tras cambios en el gabinete ministerial

Los recientes cambios en el gabinete ministerial del Gobierno del presidente Rodrigo Paz fueron analizados por representantes de distintos sectores.

El primero en pronunciarse fue Omar Castro, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), quien señaló que la conformación del equipo de ministros es una atribución exclusiva del presidente y expresó su expectativa de que las nuevas designaciones permitan mejorar la gestión estatal.

Castro indicó que las salidas de algunas autoridades habrían sido decisiones personales y recordó que en todos los gobiernos existen ministros con una mayor exposición pública debido a los conflictos y demandas que deben atender.

“Nosotros solamente esperamos de que los cambios sean beneficiosos para el país”, afirmó.

Posteriormente, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, destacó la designación de nuevas autoridades y expresó confianza en que cumplan con las responsabilidades asignadas.

“Esperemos que sea distinto en esta nueva cartera, que hoy merece tanta atención y también responsabilidad”, manifestó al referirse al nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

Cochamanidis sostuvo además que el Gobierno tiene como tareas prioritarias restablecer la normalidad en las carreteras del país y garantizar que las personas responsables de los hechos que generan conflictos sean procesadas conforme a la ley.

Mira la programación en Red Uno Play