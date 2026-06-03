Gobierno y Legislativo reiteran diálogo como vía para pacificar el país

Tras la reunión de diálogo celebrada este miércoles, el vicepresidente Edmar Lara, los jefes de bancada y los presidentes de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, y de Diputados, Roberto Castro, coincidieron en que el diálogo debe ser la principal herramienta para resolver los conflictos sociales que afectan al país.

El presidente de la cámara de senadores Ávila señaló que la reunión permitió intercambiar criterios entre Ejecutivo y Legislativo, reforzando la institucionalidad y garantizando que los derechos de la ciudadanía se respeten mientras se buscan soluciones a los problemas planteados por los sectores movilizados.

“El diálogo nunca va a dejar de estar de lado; es el único instrumento que nos permitirá resolver las diferencias existentes, mientras se sostiene la institucionalidad y se protege el Estado de Derecho”, afirmó Ávila.

Atenderán pliegos petitorios

Durante la conferencia, se destacó que tanto el Ejecutivo como el Parlamento están coordinando esfuerzos para garantizar que los pedidos de sectores como la Federación Tupac Katari y la Central Obrera Boliviana (COB) sean socializados y considerados.

“La Tupac Katari ha manifestado predisposición de acercarse y entrar a un diálogo. El presidente ha señalado que el diálogo es la forma para pacificar el país y que la última instancia, si fuese necesario, sería el estado de excepción, aunque confiamos en que esto no será necesario”, agregó Lara.

Proyecto de Ley de Estados de Excepción

La reunión también incluyó el análisis de proyectos de ley sobre la regulación de Estado de Excepción y medidas constitucionales que permiten establecer marcos normativos claros para la atención de los conflictos, con el objetivo de evitar el uso de la fuerza y priorizar soluciones pacíficas.

Las autoridades reiteraron que el diálogo, la institucionalidad y la coordinación entre Ejecutivo y Legislativo son los pilares para superar la crisis social, mientras se mantiene el compromiso de mantener la comunicación con los sectores movilizados para alcanzar acuerdos que beneficien a la población en general.

Mira la programación en Red Uno Play