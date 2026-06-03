BoA Cargo habilitará atención excepcional en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba durante el feriado de Corpus Christi

A través de un comunicado oficial, la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó que su división de encomiendas, BoA Cargo, atenderá de manera excepcional durante las festividades de Corpus Christi. La medida se aplicará exclusivamente en las estaciones del eje central del país: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

Según explicaron desde la aerolínea, la disposición busca optimizar la gestión operativa y liberar espacio en sus almacenes ante la alta demanda del servicio registrada en el último período.

Cronograma de atención y restricciones

Los usuarios de la aerolínea deberán tomar previsiones, ya que el servicio contará con horarios específicos y restricciones en la recepción de nuevos paquetes:

Jueves 04 de junio: Las oficinas operarán en horario continuo de 08:00 a 16:00 . Durante esta jornada, la atención estará habilitada únicamente para la entrega de carga almacenada . No se realizará la recepción de encomiendas ni paquetes para nuevos envíos.

Viernes 05 de junio: Se determinó que no habrá atención al público en ninguna de las estaciones mencionadas, reanudándose las actividades habituales tras el feriado.

Canales de atención al cliente

Para coordinar el retiro de sus encomiendas o realizar consultas adicionales, la empresa puso a disposición de la ciudadanía sus líneas de contacto directo. A nivel nacional, los usuarios pueden comunicarse con el Contact Center (901-10-5010) o escribir al número de WhatsApp (71730949).

Asimismo, se habilitaron líneas telefónicas específicas para cada ciudad: en Cochabamba el número disponible es el 4177961, en La Paz el 2166565, y en Santa Cruz el 3148400.

La empresa agradeció de antemano la comprensión de los usuarios y solicitó la colaboración de la población en la difusión de este cronograma temporal.

Comunicado de BoA.

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