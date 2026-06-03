Activan plan nacional de prevención ante riesgo de incendios forestales por la sequía

El viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Ernesto Ávila, informó que el Gobierno puso en marcha un plan integral de prevención de incendios forestales ante la proximidad de una temporada de sequía que podría verse agravada por el fenómeno climático conocido como “Super Niño”.

Operativos de prevención

La autoridad explicó que, si bien en las últimas semanas se detectaron varios focos de calor en el país, estos no necesariamente corresponden a incendios forestales, ya que pueden estar relacionados con otras fuentes de energía térmica identificadas por los satélites.

“En las últimas semanas hemos tenido tres pequeños incendios que, gracias a la detección temprana del sistema SIMVE que manejamos en el Viceministerio, hemos podido atender de manera oportuna y sin mayores consecuencias”, señaló Ávila.

El viceministro indicó que el plan fue elaborado por instrucción del presidente del Estado y contempla la participación de más de 40 instituciones, entre ellas gobernaciones, municipios, organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación internacional.

Según explicó, la estrategia se desarrolla en tres etapas: prevención, atención de incendios y restauración de áreas afectadas. En la fase preventiva, cada institución participante asumió compromisos específicos relacionados con información, concienciación comunitaria, provisión de equipos, recursos económicos, insumos y apoyo logístico.

Cooperación institucional

Ávila destacó que actualmente existe un monitoreo satelital permanente las 24 horas del día para identificar posibles focos de calor. Una vez confirmado un incendio, se activa un protocolo de comunicación y respuesta inmediata con municipios, gobernaciones, Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Policía y bomberos.

“Existe un monitoreo 24/7 de todo el territorio nacional vía satélite. Cuando se detecta un foco de calor y se comprueba que es un incendio, de manera inmediata se inicia el protocolo de comunicación para su atención”, explicó.

La autoridad recordó que en 2024 se registraron más de 12 millones de hectáreas afectadas por incendios entre bosques y pampas, mientras que en 2025 la superficie dañada alcanzó aproximadamente dos millones de hectáreas.

“Podemos pecar de muchas deficiencias tecnológicas, económicas o logísticas, pero no vamos a pecar de omisión. Hemos hecho un plan que responde a las expectativas para que este año los incendios no nos generen los problemas que ocurrieron en el pasado”, sostuvo.

Finalmente, Ávila advirtió que la sequía prevista para los próximos meses representa un factor de riesgo importante, aunque aseguró que las autoridades trabajan para minimizar el impacto y mejorar la capacidad de reacción ante cualquier emergencia ambiental.

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