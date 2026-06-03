Policía recupera pozo petrolero tomado por bloqueadores en Santa Rosa del Sara

La Policía Boliviana recuperó la mañana de este miércoles las instalaciones del Campo Santa Rosa del Sara, perteneciente a YPFB, luego de un operativo que se prolongó por más de una hora y permitió restablecer el control del predio que había sido tomado por un grupo de movilizados.

Durante la intervención, los efectivos policiales aprehendieron a varias personas que se encontraban en el lugar y conformaron un perímetro de seguridad para evitar una nueva ocupación de las instalaciones, mientras se realizaban inspecciones junto a personal técnico de la estatal petrolera.

El campo petrolero permanecía tomado desde el martes por un grupo de comunarios que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los movilizados también habían bloqueado los accesos a la planta, impidiendo el ingreso y salida de vehículos en la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, durante el operativo se secuestraron cinco motocicletas y una vagoneta que habrían sido utilizadas para la toma del predio.

Una vez recuperadas las instalaciones,el personal técnico procedió a restablecer el funcionamiento de las válvulas generadoras que habían sido cerradas por los ocupantes, permitiendo retomar las operaciones en el campo.

Entretanto, los sectores movilizados mantienen un punto de bloqueo ubicado a aproximadamente cinco kilómetros del pozo petrolero y ratificaron su demanda de renuncia del mandatario.

Los aprehendidos permanecen bajo custodia policial y serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, instancia que definirá su situación jurídica.

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