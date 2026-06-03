Confirman muerte de maestro rural en Tapacarí en medio de bloqueos; profesores piden clases a distancia

La Confederación de Maestros de Educación Rural de Bolivia confirmó el fallecimiento de un maestro del municipio de Tapacarí, en Cochabamba, en medio de los bloqueos que afectan al departamento. El sector denunció que el profesor no logró recibir atención médica oportuna y pidió a las autoridades educativas aplicar de forma inmediata la modalidad de educación a distancia en las regiones más afectadas por los conflictos.

El representante de la organización, Juan Reque, lamentó el deceso y señaló que la situación ya es de conocimiento de la Dirección Departamental de Educación (DDE). Indicó que se realiza un relevamiento de información para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Según la versión proporcionada por el dirigente, el maestro padecía una enfermedad de base y habría solicitado una licencia para trasladarse a un centro médico. Sin embargo, aseguró que no recibió la autorización correspondiente pese a contar con un reemplazante para cumplir sus funciones.

“Extraoficialmente sabemos que a veces la parte administrativa es inhumana. La información que tenemos es que no le dieron el permiso correspondiente en el momento en que lo solicitó, pese a que tenía un reemplazante. Las autoridades determinarán las responsabilidades administrativas que correspondan”, afirmó Reque.

El dirigente señaló que los bloqueos dificultan gravemente el acceso a servicios de salud, medicamentos y alimentos para los maestros que trabajan en comunidades alejadas. También alertó sobre la situación de maestras embarazadas y de profesores con enfermedades crónicas que permanecen aislados por los cortes de ruta.

Ante este panorama, la Confederación de Maestros Rurales solicitó al Ministerio de Educación y a la Dirección Departamental de Educación aplicar las disposiciones previstas en la Ley 070 y en la Resolución Ministerial 031/2021, que regulan las modalidades presencial, semipresencial y a distancia.

“Pedimos que se aplique la resolución porque los maestros que trabajan en sectores alejados no tienen medicamentos ni condiciones adecuadas para trasladarse. Solicitamos que se evalúe cada región y se determine el cambio de modalidad donde sea necesario”, manifestó.

Zonas complicadas de acceso

Reque explicó que existen zonas donde los bloqueos son totales, especialmente en municipios como Tapacarí, Independencia, Bolívar, Vacas, Tiraque, Vila Vila, Aiquile, Totora y Epizana. En algunos casos, dijo, los maestros llevan más de 25 días sin poder retornar a sus hogares debido a la interrupción de las carreteras.

Los maestros rurales también se movilizaron en instalaciones de la Dirección Departamental de Educación para exigir mayores garantías de seguridad y medidas que protejan a la comunidad educativa mientras persistan los conflictos sociales.

Respecto a la situación sindical, Reque indicó que el magisterio rural mantiene demandas sectoriales relacionadas con el incremento salarial y la jubilación.

Sin embargo, aclaró que, en concordancia con una determinación asumida en ampliado, el sector decidió no involucrarse en conflictos de carácter político y concentrarse en la defensa de sus reivindicaciones laborales y de las condiciones para el desarrollo de las actividades educativas.

Mira la programación en Red Uno Play