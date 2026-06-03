Policía despeja bloqueo en la avenida Petrolera y restablece el tránsito en la zona sur de Cochabamba

La Policía despejó la mañana de este miércoles el punto de bloqueo instalado en la avenida Petrolera, en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, y restableció la circulación vehicular en una de las principales vías de conexión hacia el valle alto.

Un contingente policial fue desplazado hasta el sector, ubicado a la altura del kilómetro 5 y medio, cerca del ingreso al botadero de K’ara K’ara, donde procedió a retirar las llantas quemadas, ramas y otros objetos que obstruían la vía.

Tras la intervención, los vehículos comenzaron a circular con normalidad por el lugar. En la calzada aún permanecen rastros de hollín producto de la quema de neumáticos y pequeñas piedras dispersas sobre el asfalto. Actualmente la ruta que conecta la ciudad de Cochabamba con el valle alto está expedita.

Policía levanta bloqueo en la avenida Petrolera. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Red Uno

El bloqueo había sido instalado la noche del martes por un grupo de movilizados que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La medida fue asumida después de un cabildo realizado en la zona.

Durante las primeras horas de este miércoles, un reducido grupo de personas permanecía en el lugar vigilando el punto de bloqueo; sin embargo, los movilizados se retiraron tras la llegada de los efectivos policiales.

La Policía informó que mantendrá presencia en el sector para garantizar la transitabilidad y evitar una nueva interrupción de la circulación vehicular.

El corte en la avenida Petrolera se sumó temporalmente a los más de 30 puntos de bloqueo que continúan activos en distintas carreteras del departamento, afectando la conexión de Cochabamba con varias regiones del país.

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