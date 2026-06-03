Ante las severas afectaciones que atraviesa el sector por los bloqueos de carreteras, los productores avícolas de Cochabamba anunciaron la habilitación de puntos de venta directa de huevo al consumidor, con el objetivo de comercializar su producción sin intermediarios y reducir las pérdidas económicas acumuladas durante más de dos semanas de conflicto.

La Asociación de Avicultores de Cochabamba (ADA) informó que este miércoles 3 de junio se realizará una feria de venta directa en la plazuela Corazonistas, ubicada entre las avenidas Heroínas y Hamiraya, a partir de las 09:00. En el lugar se pondrán a disposición de la población más de 6.000 maples de huevo a precios de productor.

Precios módicosSegún el comunicado difundido por el sector, los precios serán de Bs 22 para la categoría primera, Bs 20 para la segunda y Bs 18 para la tercera. Los productores señalaron que la medida busca beneficiar a los consumidores con precios accesibles y, al mismo tiempo, evitar que el producto se eche a perder debido a las dificultades para transportarlo hacia otros mercados.

La iniciativa surge en medio de una compleja situación para la actividad avícola. Cochabamba se mantiene como el departamento con mayor cantidad de puntos de bloqueo del país, con más de una treintena de rutas interrumpidas, según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y de la Dirección Departamental de Tránsito.

El departamento cumple 17 días de conflicto y se ha convertido en el principal epicentro de las interrupciones viales, situación que ha restringido el abastecimiento de alimento balanceado, medicamentos e insumos para las granjas, además de impedir la salida de la producción hacia los centros de consumo.

Los productores avícolas de Mizque y Pocona reportaron que las pérdidas continúan incrementándose. De acuerdo con datos del sector, más de 200.000 aves murieron por la falta de alimento e insumos, mientras que más de un millón de huevos se echaron a perder al quedar retenidos por los bloqueos.

El representante de los productores avícolas de Mizque, Erick Gonzales, informó que solo en ese municipio fallecieron al menos 100.000 pollos parrilleros y 10.000 aves de postura. Asimismo, señaló que más de un millón de huevos no pudieron llegar a los mercados debido al cierre de carreteras.

Frente a este panorama, los avicultores esperan que la venta directa permita recuperar parte de sus ingresos y evitar mayores pérdidas, mientras persisten las dificultades para el transporte y la comercialización de sus productos.

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