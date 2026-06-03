Alerta sanitaria en Cochabamba: confirman 42 casos de herpangina, la mayoría en menores de edad

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba confirmó el registro de 42 casos de herpangina en la región. Las autoridades sanitarias advierten que la gran mayoría de los afectados son menores de edad, aunque se ha detectado un comportamiento inusual que amplía el rango de contagio.

Un comportamiento viral inusual

De acuerdo con el informe oficial, la patología está estrechamente vinculada al virus Coxsackie y al síndrome de pie-mano-boca. Si bien estas enfermedades suelen concentrarse en la primera infancia, actualmente se están reportando pacientes de hasta 14 años.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, explicó las características de este brote:

"Es la herpangina producida por Coxsackie y otra enfermedad también asociada a pie mano boca... Estamos viendo también en grupos poblacionales de hasta 14 años con esta patología, que generalmente presenta pequeñas úlceras en la región faríngea. Son de la familia de los enterovirus."

Formas de contagio y síntomas clave

Las autoridades instan a los padres de familia y unidades educativas a estar alerta ante los siguientes factores:

Síntomas: Aparición de pequeñas y dolorosas úlceras o llagas en la región de la faringe (garganta).

Vías de transmisión: Se transmite por vía respiratoria y, fundamentalmente, por contacto directo a través de la contaminación de superficies y objetos que los niños manipulan frecuentemente.

El Sedes anticipa que la cifra de afectados continuará elevándose en los próximos días debido a la estacionalidad y a las características del virus este año.

"Seguramente vamos a tener más casos. Estamos ingresando en un periodo en el que se puede transmitir este tipo de patologías... Vamos a tener todavía mayor notificación porque este año este virus ha tenido un comportamiento inusual comparando con otros años", advirtió Castillo, concluyendo que el perfil epidemiológico de la región se mantiene fluctuante.

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