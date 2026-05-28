Tras el reporte de 25 casos en Cochabamba, médicos explicaron qué es la herpangina, cuáles son sus síntomas y qué medidas deben tomar los padres para prevenir contagios, especialmente en niños menores de diez años.

La herpangina es una infección viral causada principalmente por el virus Coxsackie, aunque también puede estar relacionada con otros enterovirus. Afecta sobre todo a lactantes, preescolares y escolares, y suele presentarse con mayor frecuencia en temporadas de otoño y verano, según un especialista.

El pediatra Pablo Dávila explicó a Red Uno que esta enfermedad se caracteriza por la aparición de pequeñas manchas rojas y úlceras en la parte posterior de la garganta, principalmente en la úvula y el paladar blando. Estas lesiones provocan dolor intenso al tragar y pueden dificultar la alimentación de los niños.

Síntomas

Entre los síntomas más comunes están la fiebre alta, dolor de garganta, falta de apetito, decaimiento, dolor muscular y, en algunos casos, babeo excesivo por la molestia al tragar. También puede presentarse acompañada de lesiones en manos, pies y boca.

El virus se transmite principalmente por vía respiratoria, mediante gotas de saliva al hablar, toser o estornudar. También puede contagiarse por contacto con superficies contaminadas o por falta de higiene al manipular objetos o alimentos.

Medidas de prevención

Ante ello, los especialistas recomiendan reforzar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrirse con el codo al toser o estornudar, evitar compartir utensilios, limpiar superficies de uso común y no enviar a clases a los niños que presenten síntomas.

Además, sugieren el uso de barbijo en caso de resfrío o tos y acudir a un centro médico si el menor presenta fiebre persistente, dolor intenso de garganta o dificultad para alimentarse.

Médicos aclaran que la herpangina suele ser una enfermedad autolimitada y generalmente dura entre cinco y seis días. Sin embargo, recomiendan vigilancia y atención oportuna para evitar complicaciones como deshidratación, especialmente en niños pequeños.



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