Alcaldía pide sanciones por fallo judicial en el caso Mutualista

La Alcaldía de Santa Cruz exige que la justicia actúe conforme a la ley en la investigación por las resoluciones emitidas por magistrados autoprorrogados dentro del caso Mutualista.

Alberto Vaca, director municipal de Transparencia, señaló que estas decisiones habrían excedido las competencias de las autoridades judiciales y generado perjuicios al Gobierno Municipal.

Vaca afirmó que las resoluciones observadas no solo afectaron al municipio cruceño, sino también al Estado boliviano. En ese sentido, recordó que existe una investigación en curso para determinar si las actuaciones estuvieron o no enmarcadas en la normativa vigente.

La autoridad municipal indicó que la Alcaldía respaldó desde un inicio la iniciativa de investigar estos hechos y espera que el proceso permita esclarecer lo ocurrido.

“Lo que sí esperamos es que la justicia se apegue a la ley y busque la verdad histórica de los hechos”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que, en caso de comprobarse irregularidades, los responsables deben ser sancionados conforme establece la normativa.

“Si han habido responsables por alguna situación irregular que ha lastimado a la ciudad o a cualquier ciudadano en este país, pues sea sancionado como corresponde”, enfatizó.

La investigación busca establecer si las resoluciones emitidas por los magistrados autoprorrogados vulneraron disposiciones legales y ocasionaron daños a la administración municipal dentro del conflicto por el mercado Mutualista.

Mira la programación en Red Uno Play