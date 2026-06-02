Bloqueos generan sobreoferta y hacen caer los precios del pollo y el cerdo en Santa Cruz

Los bloqueos en las carreteras del país comenzaron a reflejarse en los mercados de Santa Cruz con una reducción en el precio de algunos productos cárnicos.

En el mercado Nuevo del Plan 3000, comerciantes reportaron una importante baja en los precios del pollo y la carne de cerdo debido a las dificultades para trasladar la producción hacia otros departamentos.

El kilo de chancho se comercializa desde Bs 18 en cortes como pierna y brazo, mientras que otros cortes alcanzan los Bs 25 y Bs 30. Según indicó, hace algunas semanas los precios estaban entre Bs 28 y Bs 30.

El comerciante recomendó a la población aprovechar los precios actuales, puesto que, podrían incrementarse una vez se normalice el tránsito en las carreteras.

La misma situación se observa en la venta de pollo. En el centro de abastecimiento el kilo se oferta entre Bs 11 y Bs 13, dependiendo si es mairaneño o industrial.

Los vendedores aseguran que existe una alta oferta de pollo debido a que la producción permanece en Santa Cruz ante las restricciones para el transporte interdepartamental.

Mira la programación en Red Uno Play