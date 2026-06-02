Reinstalan el bloqueo en San Julián tras concluir el cuarto intermedio

A las 08:00 de este martes finalizó el cuarto intermedio que habían determinado los movilizados que mantienen el bloqueo en el municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz.

Concluida la pausa, la medida de presión fue reinstalada en la carretera pese a las conversaciones sostenidas con autoridades.

El cuarto intermedio comenzó a las 07:00 y permitió el paso de decenas de vehículos que permanecían varados en el sector desde hace cerca de 20 días. Durante ese lapso, transportistas y viajeros aprovecharon la apertura temporal de la vía para continuar sus recorridos.

Sin embargo, al no alcanzarse acuerdos concretos durante el diálogo, los movilizados retomaron el cierre de la carretera una hora después, manteniendo la interrupción del tránsito en esta importante ruta del departamento.

Este es el segundo cuarto intermedio que los bloqueadores determinan en la zona. El primero se registró el pasado 25 de mayo, cuando también se habilitó temporalmente la circulación vehicular antes de reanudar la protesta.

Mira la programación en Red Uno Play