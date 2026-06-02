Bloqueos golpean al sector avícola con pérdidas de Bs 8 millones al día

Los bloqueos de carreteras que afectan a distintas regiones del país han puesto en emergencia al sector avícola. Los productores advierten que se está paralizando la cadena productiva y generando pérdidas económicas millonarias.

El presidente de Avipar Santa Cruz, Winstor Ortiz, informó que el sector pierde aproximadamente 8 millones de bolivianos por cada día de bloqueo, una situación que calificó como insostenible para los pequeños y medianos productores.

"Es doloroso hablar de estos números, pero hay que hacerlo para que la población sepa qué está pasando con el sector productivo. En este momento se están perdiendo 8 millones de bolivianos al día. En estos 30 o 31 días de bloqueo, la avicultura nacional ya ha perdido alrededor de 240 millones de bolivianos", señaló Ortiz.

El dirigente explicó que la crisis ya ha provocado el abandono de la actividad por parte de numerosos productores.

"En todas las asociaciones de la Federación Nacional de Avicultores se ha abandonado cerca del 50% de los avicultores. Esto es catastrófico porque los pequeños y medianos productores generamos riqueza y empleo. Con estas pérdidas, mucha mano de obra va a quedar en la calle", sostuvo.

Ortiz también se refirió a la situación registrada en el municipio cochabambino de Pocona, donde miles de aves habrían muerto debido a que los camiones quedaron varados en las carreteras bloqueadas.

"Tenemos información fidedigna de que han perecido cerca de 100 mil pollos. Eso representa aproximadamente 2,5 millones de bolivianos en pérdidas solamente por esas aves", lamentó.

Ante este escenario, Avipar Santa Cruz se declaró en estado de emergencia y pidió a las autoridades nacionales encontrar una solución urgente al conflicto para evitar mayores daños económicos y sociales.

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