Así cierra el dólar paralelo y el referencial este lunes 1 de junio en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia arrancó la semana con una ligera tendencia a la baja en el mercado informal. Tras una jornada de leves fluctuaciones, el dólar paralelo cerró la tarde de este lunes perdiendo algo de terreno respecto a los valores registrados al inicio y a media jornada, según los últimos datos de la plataforma especializada Dolarboliviahoy.com.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) también ajustó sus tasas oficiales a la baja en comparación con el cierre de la semana pasada.

Así se movió el dólar paralelo hoy

El mercado informal mostró volatilidad a lo largo del día, alcanzando su punto más alto al mediodía para luego descender al final de la tarde:

Mañana (06:00): La jornada comenzó con el dólar a Bs 9.94 para la compra y Bs 9.91 para la venta.

Mediodía: La divisa trepó levemente, situándose en Bs 9.95 para la compra y Bs 9.96 para la venta.

Cierre de la tarde: Finalmente, la cotización retrocedió, cerrando en Bs 9.91 para la compra y Bs 9.90 para la venta.

Dolarboliviahoy.com.

El tipo de cambio referencial también registra un descenso

Por su parte, el ente emisor aplicó una reducción en las bandas del valor referencial del dólar estadounidense para el inicio de esta semana, mostrando un comportamiento similar en comparación con el último día hábil.

Para este lunes, el Banco Central de Bolivia estableció la cotización oficial en Bs 9.87 para la compra y Bs 10.08 para la venta. Esta cifra representa un descenso con respecto al viernes pasado, cuando la divisa estatal se situaba en Bs 9.92 para la compra y Bs 10.13 para la venta.

BCB

Con este ajuste de 5 centavos a la baja por parte del BCB, la brecha con el mercado informal se mantiene estrecha, al punto de que el valor de venta del dólar paralelo cerró la jornada de hoy ligeramente por debajo de la venta oficializada por el gobierno.

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