Escasez de combustible amenaza la cadena de producción avícola

La escasez de combustible que afecta a Bolivia está poniendo en jaque a la industria avícola, una de las principales productoras de alimentos del país. Enzo Landívar, presidente de la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), ha advertido que el problema no solo afecta la distribución, sino que amenaza con una futura disminución en la producción de pollo.

Landívar detalló el impacto directo de la falta de diésel en la logística diaria de la industria. Para abastecer los mercados bolivianos con los 770 mil pollos que se venden cada día, se requieren al menos 200 camiones diarios para recoger las aves de las granjas y llevarlas a los mataderos. Una cantidad similar de vehículos se encarga de la distribución del producto procesado.

"Los camiones que tienen que viajar al interior no les alcanza un tanque para ir y volver. Compran a mayor precio", lamentó Landívar, explicando que la ineficiencia de las largas filas en las gasolineras y el sobrecosto del combustible se traslada inevitablemente a los consumidores. Aunque los productores no fijan el precio final, los revendedores asumen los mayores costos del transporte y los reflejan en el precio final.

Cosecha de sorgo en riesgo

Además de los problemas de distribución, la escasez de diésel está afectando la cadena de suministro de alimentos para las aves. Landívar señaló que el sector avícola consume el 70% de la producción agrícola del país, y el sorgo, un insumo clave, está en riesgo.

Actualmente, la cosecha de sorgo está lista, pero la falta de diésel impide que la maquinaria agrícola y los camiones puedan operar. Esto ha provocado que el precio del quintal de sorgo se mantenga alrededor de los 100 bolivianos, un costo significativamente más alto que los 65 bolivianos que costaba el año pasado en la misma época, a pesar de las sequías e incendios. La falta de este insumo ya está generando problemas de abastecimiento en el mercado.

Productores pequeños, los más vulnerables

El presidente de la ADA advirtió que los productores más afectados son los pequeños avicultores y aquellos ubicados en el interior del país, fuera de Santa Cruz, donde se concentra el 62% de la producción. Estos productores enfrentan grandes dificultades para conseguir pollitos e insumos para la cría, lo que a largo plazo conducirá a una disminución en la producción total de pollo en Bolivia.

Landívar comentó que "el gobierno no ha atendido y ya no tiene la solvencia para hacerlo", y pronosticó que el problema se agudizará si no se toman medidas urgentes.

