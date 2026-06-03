Un feriado para leer: los libros más cotizados y las actividades imperdibles de la Feria del Libro

La Feria Internacional del Libro de Santa Cruz se ha convertido en una de las principales alternativas para disfrutar del feriado largo que se avecina. Los pabellones de la Expocruz, reciben miles de visitantes en busca de clásicos literarios, novelas contemporáneas, obras de autores bolivianos y propuestas para todas las edades.

Entre los títulos que continúan conquistando generaciones destaca El Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, una obra que se mantiene entre las más solicitadas por niños, jóvenes y adultos. Otro de los clásicos favoritos es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.

Raúl Otero Reiche dejó por unos días la Plaza 24 de Septiembre para estar en la Feria del Libro. Foto: FIL Santa Cruz

La producción literaria nacional también tiene una importante presencia. Entre las obras más buscadas figura la saga Benjamín, escrita por la asesora de Cultura y Turismo de la Gobernación de Santa Cruz, Sarita Mansilla, que ha logrado captar la atención de numerosos lectores.

Para los aficionados al deporte, especialmente al fútbol, una de las novedades es FIFA Gate II. ¿Quosque tandem?, del especialista en medicina deportiva y exmiembro de la Comisión de Control de Dopaje de la Federación Boliviana de Fútbol, Jorge Flores Aguilera. El libro analiza algunos de los casos más polémicos que marcaron al deporte internacional desde una perspectiva médica, ética y reglamentaria.

Exmiembro de la Comisión de Control de Dopaje de la Federación Boliviana de Fútbol, Jorge Flores Aguilera. Foto: FIL Santa Cruz.

Los amantes de los animales también encuentran una lectura favorita en La razón de estar contigo de W. Bruce Cameron, una emotiva historia que alcanzó gran popularidad y que posteriormente fue llevada a la pantalla grande.

La feria también ofrece una amplia variedad de libros infantiles dirigidos a niños desde los cero años, con contenidos diseñados para fomentar el hábito de la lectura desde temprana edad.

Entre los jóvenes, las novelas románticas siguen marcando tendencia. La trilogía de Ana Huang figura entre las más solicitadas, al igual que Los soles de Santiago, de la escritora argentina Viviana Rivero, una obra que combina historia, romance y drama.

Los clásicos siguen reinando en la Feria del Libro. Foto: FIL Santa Cruz.

Por otra parte, quienes buscan profundizar en la cultura regional pueden encontrar el Diccionario Etimológico del Habla del Oriente Boliviano, del investigador Luis Alberto Roca, una obra de referencia que rescata el origen y significado de numerosas expresiones propias del oriente del país.

Uno de los espacios más visitados es el dedicado a Mafalda, el icónico personaje creado por Quino que este año celebra 62 años de historia. En el denominado "Mundo de Mafalda", los asistentes pueden encontrar libros, agendas, tazas, billeteras, llaveros, pines y otros artículos coleccionables inspirados en el personaje.

La curiosidad detrás de “Cita a Ciegas” con los libros. Foto: FIL Santa Cruz

Otra de las actividades que llama la atención de los visitantes es la denominada "Cita a Ciegas", una dinámica en la que los libros son entregados completamente envueltos y sin mostrar el título ni el autor.

La Feria Internacional del Libro se desarrolla en la Expocruz y permanecerá abierta hasta el próximo 7 de junio. El costo de ingreso es de Bs 25 para adultos, mientras que los niños de 0 a 12 años ingresan de manera gratuita. También tienen acceso libre los estudiantes que asistan con sus unidades educativas y los adultos mayores entre lunes y miércoles.

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