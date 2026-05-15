“Era una fuga masiva de recursos”: investigan manejo de recaudaciones en el Municipio cruceño

La Dirección de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra inició investigaciones sobre presuntas irregularidades en distintas áreas de la administración edil, entre ellas recaudaciones, recursos humanos y manejo de áreas verdes.

El director municipal de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Luis Alberto Vaca, informó que una auditoría técnica identificó 411 usuarios con acceso irrestricto al sistema de recaudaciones municipales, lo que habría permitido modificar datos tributarios de inmuebles y vehículos.

“Había 411 accesos que podían mirar el sistema, modificar el sistema y hacer lo que les dé la gana”, afirmó Vaca.

Según explicó la autoridad, estas personas podían alterar montos, ubicación de inmuebles y bases imponibles, provocando presuntas pérdidas económicas para el municipio.

“Por eso es que no había un goteo, una pequeña fuga. Era una fuga masiva de recursos”, sostuvo.

Vaca indicó que los accesos fueron bloqueados y que ahora se habilitan nuevos usuarios con permisos limitados únicamente para consultas. Además, se inició la verificación de las computadoras utilizadas y de los funcionarios responsables de autorizar dichos accesos.

La autoridad anunció que, una vez concluida la etapa de investigación, se presentarán denuncias administrativas y penales contra quienes resulten responsables. “Vamos a identificar, sacar de sus funciones y sancionar”, aseguró.

En el área de recursos humanos también se detectaron presuntas irregularidades relacionadas con funcionarios que ejercían cargos sin cumplir requisitos, cambios de funciones sin autorización e incluso denuncias sobre supuestos ítems fantasmas.

“Recursos humanos era una cloaca”, manifestó Vaca al referirse al estado en el que encontraron esa unidad.

Asimismo, informó que comenzaron investigaciones sobre áreas verdes y predios municipales. Según explicó, existen 83 carpetas con alrededor de 240 predios que no habrían sido firmadas por la anterior gestión para consolidar el derecho propietario municipal.

“Muchísimas de esas áreas que el alcalde no firmaba para que perfeccionemos el derecho propietario, son las que hoy están avasalladas y les han aparecido nuevos dueños”, afirmó.

Este trabajo se realiza de manera coordinada con las unidades de Asuntos Jurídicos, Auditoría y Sumariantes para agilizar los procesos y recuperar recursos presuntamente afectados.

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