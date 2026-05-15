¿Cómo está la salida de buses desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz?

Desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz se informó que las operaciones de transporte interdepartamental se mantienen hacia casi todo el país, con la única excepción de las rutas hacia La Paz, donde persisten los bloqueos.

En el caso de los viajes hacia la Chiquitanía y el Beni, estos se encuentran afectados por un bloqueo a la altura de San Julián, situación que obliga a mantener la venta de pasajes de forma condicional.

Por otro lado, la carretera bioceánica rumbo a la frontera con Brasil, así como la ruta hacia Argentina, se encuentran expeditas, permitiendo la circulación normal del transporte.

A nivel nacional, el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirma la complejidad de la situación en el occidente, donde en el departamento de La Paz se contabilizan más de 15 puntos de bloqueo por conflictos sociales.

Mira la programación en Red Uno Play