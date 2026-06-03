(Video) Movilizados apedrean una ambulancia en medio de las protestas en La Paz

Un repudiable episodio de violencia civil se registró en la autopista La Paz-El Alto, donde un grupo de manifestantes obligó a una ambulancia a retroceder en medio de un punto de bloqueo. Varios ciudadanos captaron con indignación el momento exacto en que los protestantes atacaron el vehículo de emergencia lanzándole piedras sin importar la gravedad de la situación.

Treinta días de asfixia vial

Este alarmante ataque ocurre en el marco del día 33 de bloqueos sistemáticos que mantienen paralizados a diferentes sectores estratégicos del territorio nacional.

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