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(Video) Movilizados apedrean una ambulancia en medio de las protestas en La Paz

El violento episodio captado en video por los ciudadanos reflejó indignación en el día 33 de las movilizaciones nacionales.

Ximena Rodriguez

02/06/2026 21:54

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Foto: Red Uno.
La Paz

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Un repudiable episodio de violencia civil se registró en la autopista La Paz-El Alto, donde un grupo de manifestantes obligó a una ambulancia a retroceder en medio de un punto de bloqueo. Varios ciudadanos captaron con indignación el momento exacto en que los protestantes atacaron el vehículo de emergencia lanzándole piedras sin importar la gravedad de la situación.

Treinta días de asfixia vial

Este alarmante ataque ocurre en el marco del día 33 de bloqueos sistemáticos que mantienen paralizados a diferentes sectores estratégicos del territorio nacional.

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