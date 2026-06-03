Cívicos provinciales piden solución a la toma del pozo en Santa Rosa del Sara

El Comité Cívico Provincial de Santa Cruz demandó con urgencia que el Gobierno central intervenga y logre un acuerdo definitivo para solucionar el conflicto en la provincia Sara, donde campesinos radicalizaron sus medidas de presión. La dirigencia cívica alertó que la toma del pozo petrolero del campo Humberto Suárez representa un atentado directo y un sabotaje completo contra la estabilidad del Estado.

Rechazo a la movilización y nexo político

La representación cívica vinculó directamente el trasfondo de las movilizaciones con consignas radicales provenientes del Chapare, rechazando cualquier posibilidad de negociación formal con quienes bloquean el área productiva. Asimismo, se instó al Ministerio de Defensa a tomar los recaudos necesarios para evitar que esta desestabilización, enfocada en exigir la renuncia presidencial, continúe propagándose por el departamento.

Las cuatro centrales campesinas del municipio de Santa Rosa del Sara consolidaron el control del área operativa, afectando también los sistemas de bombeo de gas de la planta. El cerco se complementa con un bloqueo total en las rutas de acceso, interrumpiendo todas las tareas de producción energética y aislando los puntos estratégicos de distribución. En el interior de la planta permanecen retenidos 33 operarios, mientras contingentes de la Policía Boliviana resguardan los alrededores para precautelar la infraestructura energética.

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