Avicultores de Cochabamba asfixiados por los bloqueos: Venderán huevo del productor al consumidor en la plazuela Corazonistas

Los persistentes bloqueos de carreteras en el país continúan estrangulando a la economía cochabambina, arrastrando a diversos sectores productivos a una situación de asfixia financiera. Uno de los sectores más golpeados es el avícola, cuyos productores, ante la imposibilidad de transportar su mercancía a otros departamentos, tuvieron que tomar medidas desesperadas para evitar la pérdida total de su producción: vender directamente al consumidor en las plazas de la ciudad a precios de costo.

En ese marco, la Asociación de Avicultores de Cochabamba (ADA) confirmó que este miércoles, a partir de las 09:00 de la mañana, se instalará una feria del productor al consumidor en la plazuela Corazonistas, donde se ofertarán más de 6,000 maples de huevo.

Precios de remate ante depósitos colmados

La acumulación de stock se ha vuelto insostenible. Iván Carrión, vicepresidente de ADA, explicó que la producción de huevo lleva más de dos semanas estancada en los depósitos, lo que genera una enorme preocupación en el sector ya que el volumen acumulado crece día a día sin encontrar salida al mercado nacional.

"La necesidad de los avicultores nos impulsa a hacer este trabajo del productor al consumidor. [...] Mañana estamos haciendo eso con los productores medianos. Esperemos que haya buena aceptación. Los precios van a estar alrededor de 20 bolivianos y 18 bolivianos el maple", informó Carrión.

Esta iniciativa ya tuvo un plan piloto la semana pasada para evaluar la logística y la respuesta de la ciudadanía. Para esta jornada, se espera una asistencia masiva de la población cochabambina, que podrá abastecerse directamente y a precios accesibles.

Pérdidas millonarias y la ruptura de la cadena productiva

El panorama para el sector avícola es alarmante. Más allá de la urgencia por vender el producto estancado, el verdadero peligro radica en el daño a mediano plazo. Carrión advirtió que la afectación económica actual ya ronda el millón de bolivianos, pero lo más grave es que se ha roto la cadena productiva debido a la falta de reabastecimiento en las granjas.

Las cifras de ingreso de pollos bebés a Cochabamba reflejan un déficit crítico que impactará en los mercados en las próximas semanas. Según detalló el directivo, hace dos semanas llegaron a Cochabamba solamente 700 mil pollos bebés, de una cantidad ideal que debería haber alcanzado el 1.300.000. La situación empeoró la anterior semana, cuando la cifra cayó a apenas 400 mil pollos.

"Desgraciadamente, este efecto se va a ver en seis a siete semanas. [...] Hay un déficit que va a haber en la producción. Hay que aclarar a la gente que pollo va a haber, no en la cantidad que estamos acostumbrados. Y bueno, pues el precio lo va a ir fijando el mercado", alertó el representante de ADA.

La feria de mañana en la plazuela Corazonistas se presenta como una "alternativa potable" y de emergencia obligada por la coyuntura. Los productores reiteran la invitación a la ciudadanía para apoyar al sector local desde las 09:00 de la mañana, beneficiándose mutuamente con precios bajos ante la crisis de transporte que sufre la región.

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