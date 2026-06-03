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Marcelo Salinas renuncia al cargo y Ernesto Justiniano asume como ministro de Defensa Interino

Hasta el momento, no se han dado a conocer las razones de la renuncia ni los detalles sobre la transición en la cartera de Defensa.

Juan Marcelo Gonzáles

02/06/2026 20:08

Agregar Reduno en
Foto: Marcelo Salinas, exministro de Defensa
La Paz

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El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, presentó su renuncia al cargo, al presidente Rodrigo Paz, según informaron fuentes oficiales de la cartera. Hasta el momento, no se han hecho públicas las razones que motivaron su decisión.

Ministro interino

En el marco de la transición, Ernesto Justiniano, viceministro de de Defensa Social y Sustancias Controladas asumirá de manera interina las funciones del Ministerio de Defensa, mientras se define la designación definitiva del titular de la cartera.

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