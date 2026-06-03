El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, presentó su renuncia al cargo, al presidente Rodrigo Paz, según informaron fuentes oficiales de la cartera. Hasta el momento, no se han hecho públicas las razones que motivaron su decisión.

Ministro interino

En el marco de la transición, Ernesto Justiniano, viceministro de de Defensa Social y Sustancias Controladas asumirá de manera interina las funciones del Ministerio de Defensa, mientras se define la designación definitiva del titular de la cartera.

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