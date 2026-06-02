¡Aún tienes tiempo para ganar 500 mil bolivianos! El sorteo "Te Amo Mamá" de la Lotería Nacional cambia de fecha

Aún tiene tiempo para ganar 500 mil bolivianos en el sorteo especial que mantiene a la expectativa a miles de familias bolivianas. Esta millonaria oportunidad se extiende debido a una modificación de fuerza mayor en el calendario de la institución organizadora.

La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (Lonabol) determinó reprogramar la fecha del esperado sorteo denominado “Te Amo Mamá”, el cual debía realizarse originalmente este 3 de junio. Los ciudadanos tendrán ahora un margen de tiempo adicional para adquirir los boletos que siguen disponibles para la población.

Razones de la postergación

Esta medida institucional responde directamente a la coyuntura social actual y a los persistentes conflictos registrados en la sede de gobierno. Dichas movilizaciones provocaron serias dificultades en el normal desarrollo de las actividades logísticas, de distribución y de comercialización del juego nacional.

Con el objetivo de garantizar la seguridad del acto y resguardar los derechos de todos los participantes, se modificó el cronograma oficial. La postergación busca asegurar que la recaudación continúe impulsando la ayuda social en beneficio de las familias bolivianas.

Nueva fecha confirmada

La nueva fecha oficial para la realización del sorteo ha quedado fijada para el próximo jueves 18 de junio de 2026, con una transmisión en vivo a las 18:00 horas por la señal de televisión estatal. La venta de billetes continuará con total normalidad en los puntos autorizados y en la plataforma digital tienda.lonabol.gob.bo hasta las 15:00 horas del día del evento.

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