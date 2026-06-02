Vicepresidencia: propuesta de referéndum para acortar mandatos es anticonstitucional

La Vicepresidencia del Estado emitió un pronunciamiento oficial, fechado el 2 de junio de 2026, donde califica como abiertamente anticonstitucional la propuesta impulsada por el diputado Carlos Alarcón de convocar un referéndum para acortar los mandatos presidenciales en Bolivia.

“La propuesta representa un intento de utilizar los mecanismos democráticos para vulnerar la democracia misma. Quienes amamos esta patria no podemos permanecer indiferentes ante ello”, indicó el comunicado oficial.

El pronunciamiento enfatiza que la iniciativa no ataca a una autoridad en particular, sino a la Constitución Política del Estado, y advierte que la acción pone en riesgo los pilares fundamentales de la democracia.

Otras necesidades

Además, la Vicepresidencia denuncia que mientras la población enfrenta problemas como filas por combustible, falta de camas hospitalarias y escasez de insumos básicos, se priorizan recursos para confrontación política, desviando fondos que deberían atender necesidades sociales urgentes.

“Eso no es gobernar; es responder con medidas de fuerza y no de manera pacífica. El Estado tiene el deber constitucional de proteger la vida, preservar la paz social y promover el diálogo, no la confrontación”, concluye el pronunciamiento.

La declaración busca alertar a la ciudadanía y a las autoridades sobre los riesgos de la iniciativa y reafirma la posición del Gobierno de garantizar el respeto a la Constitución, la democracia y los derechos fundamentales de los bolivianos.

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